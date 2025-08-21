Advierten que San Antonio Unido está viviendo "sus últimas horas" ante falta de inversionistas

San Antonio Unido (SAU) está viviendo "sus últimas horas" en sus más de seis décadas, según reconoció Guillermo Lee Lastra, presidente de Lilas SADP, concesionaria que administra al club que milita en la Segunda División Profesional.

La principal autoridad administradora del “Timón y la Gaviota” dio a conocer una carta enviada a los hinchas del SAU y del fútbol en general, señalando que está "viviendo una batalla de vida o muerte, viviendo uno de los peores momentos de los últimos treinta años del club deportivo sanantonino y tiene que asumir la responsabilidad de ello".

Además de pedir disculpas públicas a los hinchas sanantoninos, se refirió a las declaraciones deel exfutbolista del club, Roberto Cereceda, quien a principios de la semana acusó a Valentín Benet, empresario argentino cercano al presidente del elenco deportivo, de no dar cara a los jugadores trasandinos que él mismo trajo al club y que atraviesan un duro momento porque ni siquiera, según denunció: “les ha pagado el arriendo de los departamentos, ni los gastos comunes”.

El mandamás de la concesionaria anunció acciones legales contra “El Eléctrico” por los dichos.

En una entrevista con Canal 2 San Antonio, Lee confesó que se ha dado plazo hasta este viernes para encontrar a un inversionista que se haga cargo del club, de lo contrario, la bancarrota sería inminente, lo que puede implicar la desafiliación del SAU en el profesionalismo.

“Estaríamos imposibilitados de seguir funcionando como club. Sin inversionista, el club no tiene viabilidad. Y nos pusimos como fecha tope este viernes”, aseguró.

Cabe señalar que el elenco del “Timón y la Gaviota” deberá jugar este domingo 24 de agosto ante Brujas de Salamanca en Lo Barnechea, pero todo dependerá si aparece o no el nuevo accionista. Si no aparece, estaría condenado a desaparecer.

