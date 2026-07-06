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Advierten que la U remecerá el mercado invernal de pases con "un refuerzo bombástico"

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El cuadro azul planea utilizar sus tres cupos de incorporaciones, incluyendo un fichaje de alto impacto para la segunda parte de la temporada.

Advierten que la U remecerá el mercado invernal de pases con "un refuerzo bombástico"
Lunes 6 de julio de 2026 15:03
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El mercado invernal de fichajes del fútbol chileno está en pleno desarrollo, pero uno de los clubes que todavía no ha sumado refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada es Universidad de Chile.

Sin embargo, eso cambiaría en los próximos días. Es que desde TNT Sports dieron a conocer que el cuadro azul buscará utilizar por completo sus tres cupos para incorporaciones.

"La U va a ocupar los tres cupos de refuerzo. Está el tema de Gonzalo Reyna, que llega pero será inscrito en el fútbol joven, y se buscan esos tres cupos: un defensa, un volante y un delantero”, expresó Marcelo Díaz, periodista de la señal televisiva.

"Están jugando al misterio en la interna, no hay mucha información al respecto, lo que sí se comenta es que la U va por una bomba en el mercado, un refuerzo bombástico", añadió.

Por último, el reportero agregó que "lo que me dijeron desde el Centro Deportivo Azul es que van a remecer el mercado".

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