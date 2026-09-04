Advierten por mal estado de la cancha del Ester Roa para el duelo entre Huachipato y Colo-Colo: "No está para jugar fútbol profesional"

A solo dos días del partido que animarán Huachipato y Colo-Colo en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, el administrador del recinto penquista, Eric Tilleria, lanzó una clara advertencia por el estado del césped, maltratado durante las últimas semanas por las lluvias y el uso constante.

En conversación con radio ADN, partió señalando que "la cancha, en relación a la semana pasada, está menos mala que lo que se pudo ver en televisión. Las condiciones son complejas, eso lo hicimos saber el año pasado a los clubes profesionales que la utilizan".

El encargado del reducto sureño recordó que "el proyecto contemplaba el cambio de la carpeta durante el inicio de este año. Se pidió postergar después del ascenso que tuvo Deportes Concepción y Universidad de Concepción. Por lo tanto, es algo que se veía venir".

A pesar de lo planteado al inicio, reconoció que "la cancha está complicada, está muy difícil, no está para jugar fútbol profesional, según nuestra opinión técnica, pero los entes que están a cargo de esto no somos nosotros".

"Nosotros nos ponemos a disposición con la intención siempre de ayudar a los clubes locales. La cancha está disponible, el estadio está disponible. Si el árbitro y ANFP lo permiten, el partido se va a jugar tanto hoy (Deportes Concepción vs Audax Italiano) como el domingo", añadió.

Junto con aclarar que se realizará una evaluación del césped después del cotejo de esta noche, Tilleria admitió que "no hay que ser experto para darse cuenta de la situación que hoy día nos afecta en el Ester Roa. Estamos esperando que termine el torneo para a principios del próximo año cambiar esta carpeta y poder tener una cancha al nivel del Estadio Ester Roa como siempre ha sido".

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