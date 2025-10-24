Adiós "Chupete": Humberto Suazo jugó su último partido como profesional en el empate de San Luis de Quillota ante D. Copiapó

En una jornada sumamente emotiva en el estadio Lucio Fariña Fernández por el último partido como profesional de Humberto "Chupete" Suazo, San Luis de Quillota empató sin goles ante Deportes Copiapó y estiró hasta la última jornada la definición de la Liga de Ascenso.

El torneo abría los fuegos de su penúltima fecha con una jornada doble donde el "León de Atacama" soñaba con gritar campeón, para lo cual debía vencer al cuadro quillotano y esperar que Universidad de Concepción no derrotara a Deportes Temuco.

Sin embargo, al margen del aspecto deportivo, toda la atención estaba puesta en la banca del elenco quillotano por la presencia del sempiterno goleador nacional, quien anunció que este sería su último partido como profesional, colgando las botas luego de más de dos décadas ligado a la actividad.

Por lo mismo, en el minuto 26 -mismo número que ocupa "Chupete", el público se paró de su asiento para homenajearlo con un estruendoso aplauso que fue acompañado de cánticos que emocionaron al ex seleccionado criollo.

Durante la primera mitad se vio una leve superioridad del dueño de casa, que estuvo más cerca de abrir la cuenta, tomando por sorpresa a la visita. En el epílogo del primer tiempo, se instaló la polémica luego de que el árbitro desestimara un penal para los locales por una mano de Fabián Torres tras un manotazo del portero.

Pese a los cambios introducidos por Hernán Caputto en el conjunto nortino, el encuentro se seguía jugando el ritmo propuesto por la escuadra "canaria", donde Suazo saltó a la cancha en el minuto 65 y se las arregló para exhibir movilidad y colaborar en el armado de algunas jugadas ofensivas.

Aunque los albirrojos se animaron un poco más en los minutos finales, no pudieron evitar que el partido terminara en empate, quedando con los mismos 52 puntos de una UDEC que venció a Temuco, dejando la definición del torneo para el enfrentamiento directo del próximo sábado a las 16:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

El cuadro "santo", en tanto, quedó noveno con 39 unidades y por ahora estaría fuera de la liguilla de promoción. El domingo 2 de noviembre, San Luis de Quillota se verá las caras con el colista Santiago Morning en el cierre de la fase regular.

Mientras que Humberto Suazo, el "hombre venido del planeta gol", le puso punto final a una exitosa carrera donde brilló con las camisetas de Audax Italiano, Colo-Colo y Monterrey, entre otros equipos, además de tener grandes actuaciones con la selección chilena, siendo fundamental para la campaña clasificatoria rumbo a Sudáfrica 2010.

