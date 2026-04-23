¿Adiós al Betis? El enigmático mensaje de Manuel Pellegrini que ilusiona a la Roja en su hora más difícil

La victoria frente al Girona significó un alivio vital para el Real Betis y Manuel Pellegrini, ya que lograron quebrar una seguidilla de siete encuentros consecutivos sin ganar en la Liga española. Este resultado positivo funcionó también como un bálsamo frente a los duros cuestionamientos provenientes de la hinchada y la prensa, originados por la terrible eliminación en los cuartos de final de la Europa League.

De cara al compromiso que sostendrán este viernes frente al Real Madrid, el estratega nacional ofreció este jueves una rueda de prensa donde dejó entrever un mensaje con tono de despedida del club. Aunque mantiene un contrato vigente con el cuadro verdiblanco, su nombre ha comenzado a tomar fuerza nuevamente para asumir en la Selección chilena, coincidiendo precisamente con su momento más complicado al mando del equipo.

Al proyectar el inminente desafío liguero, el "Ingeniero" expresó sus exigencias en la cancha: "Tenemos que hacer un partido muy concentrado, intenso y con mucha más seguridad defensiva. Tenemos que intentar rematar el año".

Posteriormente, el adiestrador aprovechó la instancia para realizar un balance de su etapa en el elenco andaluz, sacando a relucir sus logros, como el hecho de devolverle la participación internacional al equipo. En esa línea, argumentó: "Solo Real Madrid, Barça y Atlético pueden jugar en Europa seis años consecutivos. El Betis nunca lo ha hecho en su historia".

Para cerrar su intervención, Pellegrini sentenció su análisis de la campaña actual con una reflexión contundente: "Llegamos a cuartos en la Europa League y la Copa. Si nos volvemos a clasificar para Europa lo consideraré una gran temporada".

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