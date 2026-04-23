¡Adiós a Europa! Alexis Sánchez dejaría el Sevilla para concretar su esperado regreso a Sudamérica

Con un saldo de tres goles y una asistencia a lo largo de 24 partidos jugados, la actual campaña de Alexis Sánchez defendiendo la camiseta del Sevilla se ha caracterizado por una evidente intermitencia, esto a pesar de haber protagonizado un arranque prometedor.

A raíz de dichos altibajos, en España asumen casi como un hecho que el atacante nacional no seguirá ligado al elenco andaluz durante la próxima temporada. Más allá de su inminente salida del equipo, los trascendidos apuntan a que el jugador pondría fin a su etapa en Europa, perfilando a Sudamérica y México como sus principales alternativas de cara al venidero mercado de fichajes.

Durante la jornada de este jueves, el medio ABC de Sevilla fue categórico al respecto. A través de una columna enfocada en el tocopillano, la publicación argumentó: "Alexis Sánchez tiene por delante siete partidos, denominadas finales en el vestuario del Sevilla, para despedirse del club que le ayudó a prolongar un poco más su dilatada carrera por Europa".

En esa misma línea, el portal profundizó sobre el futuro del futbolista detallando: "El delantero chileno, ya a sus 37 años, cuenta nuevamente para este verano con importantes propuestas de clubes de su país y México, por lo que cruzará el charco este verano para ir dando los últimos pasos en su trayectoria antes de la retirada. Lo que es seguro es que abandonará el fútbol europeo y el propio Sevilla, después de un curso repleto de grises, aunque con goles para el recuerdo".

Para concluir su análisis, el citado periódico destacó el compromiso del jugador en la recta final del torneo: "Alexis quiere seguir ayudando al Sevilla en este tramo final de temporada. Aún no ha terminado con su trabajo. Es de los pocos que ha mantenido la calma en los peores momentos. No podría tener mejor despedida europea que logrando una salvación con el Sevilla, el último reto que le queda".

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