Adelantan que hay un "99,9% que la U pasa de fase" pese a graves incidentes

Desde Argentina aseguraron que Independiente será el principal sancionado por los graves hechos de violencia por no cumplir con las garantías de seguridad como anfitrión. Además, indicaron que "es casi imposible que sancionen a los dos clubes", pues "no hay antecedentes" de descalificación mutua.
Pese a que la Conmebol todavía no oficializa su decisión sobre los graves incidentes ocurridos en el cancelado partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por octavos de final de la Copa Sudamericana, el organismo ya tendría definida su determinación.
Es que la prensa argentina aseguró que el cuadro azul avanzará a los cuartos de final del torneo internacional, pese a los graves hechos de violencia.
"99,9% que la U de Chile pasa de fase. Independiente va a ser desclasificado", sostuvo el comunicador Juan Carlos "Toti" Pasman en DSports.
De acuerdo a los expertos trasandinos, Independiente será el principal sancionado por los incidentes, debido a que actuó como club organizador y no cumplió con las garantías mínimas de seguridad y aseguran que "es casi imposible que sancionen a los dos clubes", pues "no hay antecedentes" de descalificación mutua.
Y si bien el conjunto estudiantil mantendría su lugar en el certamen, también recibiría castigos y jugaría sin público en sus próximos compromisos en el torneo. "Le van a cerrar la cancha a los chilenos", expresó Pasman.
PURANOTICIA