Adelantan que hay un "99,9% que la U pasa de fase" pese a graves incidentes

Pese a que la Conmebol todavía no oficializa su decisión sobre los graves incidentes ocurridos en el cancelado partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por octavos de final de la Copa Sudamericana, el organismo ya tendría definida su determinación.

Es que la prensa argentina aseguró que el cuadro azul avanzará a los cuartos de final del torneo internacional, pese a los graves hechos de violencia.

"99,9% que la U de Chile pasa de fase. Independiente va a ser desclasificado", sostuvo el comunicador Juan Carlos "Toti" Pasman en DSports.

De acuerdo a los expertos trasandinos, Independiente será el principal sancionado por los incidentes, debido a que actuó como club organizador y no cumplió con las garantías mínimas de seguridad y aseguran que "es casi imposible que sancionen a los dos clubes", pues "no hay antecedentes" de descalificación mutua.

Y si bien el conjunto estudiantil mantendría su lugar en el certamen, también recibiría castigos y jugaría sin público en sus próximos compromisos en el torneo. "Le van a cerrar la cancha a los chilenos", expresó Pasman.

