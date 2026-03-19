Acusan intento de “golpe de estado” tras tenso quiebre en Consejo de Presidentes de la ANFP

Un fuerte entrevero ocurrió el martes en el Consejo de Presidentes de la ANFP, instancia destinada no solo a analizar el avance de la reforma a la Ley de Sociedades Anónima Deportivas Profesionales, sino también se iban a elegir los integrantes del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile, proceso que no pudo llevarse a cabo.

De acuerdo a información de radio ADN, se habría producido un fuerte choque entre la directiva que lidera Pablo Milad con la denominada Comisión de Clubes que integran Juan Tagle, presidente de Universidad Católica; Jorge Fistonic, vicepresidente de Deportes Iquique; René Rosas, gerente general de Universidad de Concepción; Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido; y Felipe Muñoz, mandamás de Rangers de Talca.

Desde la emisora detallaron que previo a la cita, ambas partes se reunieron en la oficina del timonel del balompié criollo, oportunidad donde la agrupación de elencos trató de imponer a cuatro de sus miembros en la Federación, advirtiendo que de no ser aceptados harían caer la mesa, hecho que, aseguran, algunos dirigentes calificaron como "golpe de estado".

La petición fue rechazada por Milad y el vicepresidente de la ANFP, Jorge Yunge, y ad portas de iniciar la junta, el presidente del fútbol nacional consultó al resto de los presentes si se sentían representados por la mesa comandada por Tagle, la cual recibió varios cuestionamientos por haberse conformado de manera autónoma y sin un proceso democrático.

"Esto derivó en caos dentro de la sala, donde quienes se alzaron como mediadores e hicieron un llamado a la calma fueron Cecilia Pérez, vicepresidenta de Universidad de Chile, y Raúl Jélvez, representante de Deportes Temuco. Finalmente, la elección de los consejeros para la Federación fue retirada de la pauta de la reunión", explicaron en la publicación.

Por último, indicaron que al interior del Consejo quedó la sensación de que la Comisión de Clubes fue la gran perdedora con esta confrontación. Más aun considerando que no fue considerada para exponer en Congreso durante la tramitación de la reforma, pero sí la ANFP como institución, que debiera asistir durante las próximas semanas.

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