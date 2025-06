Acusan a Víctor Méndez de no reconocer paternidad de un niño y por ausentarse a audiencia

Víctor Felipe Méndez sumó un lío fuera del terreno de juego luego de que fuera denunciado por no reconocer la paternidad de su presunto hijo.

La acusación fue hecha a través de redes sociales por Sofía Pinto, quien en el pasado hizo público el vínculo entre el menor y el futbolista de Colo-Colo, quien había solicitado un examen de ADN.

Ahora, la mujer compartió el resultado del estudio, el cual arrojó un 99,9% de parentesco y como si fuera poco, aseguró que el formado en Unión Española ni siquiera se presentó a una audiencia por pensión de alimentos.

"Mientras acabo de salir de la audiencia. Para el gimnasio sí, para la audiencia de tu hijo no. Qué nivel. No te preocupes, sigue arrancando, tarde o temprano la vida te alcanza igual", escribió la mujer, según detallaron en radio Cooperativa, apuntando a unas fotografías que compartió el mediocampista cuando estaba entrenando.

La progenitora del menor de edad lamentó que "es cuático ver que para una persona puede ser un chiste esto, subir una foto en el gimnasio en plena audiencia por alimentos de tu hijo. Yo no entiendo el nivel de maldad, bueno, me queda claro porque hasta el día de hoy no ha querido conocer a Noah. La semana pasada se le dio la oportunidad de verlo, pero lo dejó plantado".

Por último, Pinto aseguró que "me quedo tranquila con que la justicia es una. Es súper fome pasar esto como mamá... Espero que algún día Felipe tengas huevos para ser papá, para cumplir un poco de tu rol, porque ni siquiera le has regalado unas zapatillas, una polera a tu hijo".

