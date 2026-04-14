Actualizan estado de salud de Lizardo "Chano" Garrido tras dura caída en estadio de Villa Alemana

Gran preocupación generó un video que se viralizó y que tenía como protagonista a Lizardo Garrido, quien sufrió una caída en medio de una actividad realizada en estadio Ítalo Composto, en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

En el registro audiovisual se muestra el momento exacto en que el campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo-Colo sufre un tropiezo y termina cayendo escaleras abajo. Este hecho generó una inmediata alerta tanto entre todos los presentes en el recinto deportivo como en los hinchas a través de las redes sociales.

A raíz del revuelo provocado por la situación, la entidad organizadora del evento, Academia Fútbol Pro, decidió pronunciarse. Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la agrupación aclaró el estado de salud del "Chano" y confirmó que contó con una rápida atención médica en el lugar.

En el escrito publicado por la empresa, detallaron los procedimientos de auxilio: "Fue atendido de inmediato por nuestra kinesióloga y posteriormente por el paramédico de la ambulancia, siendo derivado a una clínica privada de Santiago".

Para finalizar la actualización médica, los responsables de la actividad señalaron el actual paradero del ídolo albo. Añadieron textualmente que "hoy, con mucha alegría, podemos decir que ya se encuentra en casa, recuperándose de sus lesiones. Le enviamos un fuerte abrazo lleno de cariño, fuerza y energía positiva. ¡Sabemos que saldrá adelante como el grande que es!".

VIDEO

(Video: @chile__en__la__casa)

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