Actualización ranking ATP: Tabilo mantiene el primer lugar de los chilenos

Arrancó una nueva semana y como es habitual, la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien se mantiene como primera raqueta nacional, retrocedió dos casilleros para ubicarse 75.

En tanto, Cristian Garin subió un peldaño para situarse 107, mientras que Nicolás Jarry descendió cinco lugares para ser 114 y Tomás Barrios bajó uno para posicionarse 118.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz se mantiene como número uno del mundo, mientras que el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 11.340 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.000 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.930 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.645 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 4.580 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.100 (0)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.935 (0)

8° Lorenzo Musetti (Italia) 3.685 (0)

9° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.590 (0)

10° Holger Rune (Dinamarca) 3.180 (+1)

RANKING DE LOS CHILENOS

75° Alejandro Tabilo 792 (-2)

107° Cristian Garin 579 (+1)

114° Nicolás Jarry 551 (-5)

118° Tomás Barrios 537 (+1)

279° Matías Soto 196 (+1)

809° Daniel Núñez 31 (-6)

894° Benjamín Torrealba 22 (+1)

946° Nicolás Villalón 19 (+13)

975° Diego Fernández 17 (+53)

