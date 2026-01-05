Actualización ranking ATP: Nicolás Jarry sufrió una brusca caída

Este lunes la ATP entregó la primera actualización del ranking mundial para la temporada 2026 con noticias mayormente positivas para los tenistas nacionales.

A pesar de su eliminación en primera ronda de la qualy en Hong Kong, Cristian Garin se mantuvo como el número uno de Chile y subió hasta el 78° lugar, superando por tres posiciones a Alejandro Tabilo, quien sí pudo entrar el cuadro principal del torneo asiático y también trepó en la clasificación.

Por su parte, Tomás Barrios escaló tres puestos hasta el 108°. Sin embargo, Nicolás Jarry no tuvo la misma suerte y se desplomó once ubicaciones hasta el 133°.

Cabe recordar que tanto el chillanejo como el "Príncipe" están anotados en el Challenger de Canberra y debutarán durante esta noche ante el australiano Philip Sekulic (519°) y el español Rafael Jodar (165°), respectivamente.

Dentro del top ten, el hispano Carlos Alcaraz se mantuvo en la cima del listado, seguido por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev. La única variación en este grupo fue la caída de Taylor Fritz (-3) y las subidas de Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti y Ben Shelton.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 12.050 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.105 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.780 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.190 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.080 (+1)

7° Lorenzo Musetti (Italia) 3.990 (+1)

8° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.960 (+1)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.840 (-3)

10° Jack Draper (Gran Bretaña) 2.990 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

78° Cristian Garin 726 (+1)

81° Alejandro Tabilo 717 (+1)

108° Tomás Barrios 557 (+3)

133° Nicolás Jarry 451 (-11)

390° Matías Soto 122 (+5)

674° Daniel Núñez 50 (+2)

829° Benjamín Torrealba 31 (+4)

950° Diego Fernández 20 (0)

988° Nicolás Villalón 18 (+2)

