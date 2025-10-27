Actualización ranking ATP: Garin se acerca para volver al top 100 y Tabilo sufrió descenso

Se disputan las últimas semanas del calendario y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien se mantuvo como primera raqueta nacional, descendió siete puestos para ubicarse en el 82° casillero.

En tanto, Cristian Garin subió dos peldaños para situarse 105°, acercándose para regresar al top 100, mientras que Nicolás Jarry trepó uno, al 113°, aunque el "Nico" ya cerró el año por una lesión al codo.

Por su lado, Tomás Barrios escaló del 118° al 117°, mientras que Benjamín Pérez, promesa de 16 años, hizo historia al meterse por primera vez en el ranking ATP tras llegar a cuartos de un M15 hace un par de semanas.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, mientras que el italiano Jannik Sinner, campeón en Viena, completa el podio junto al alemán Alexander Zverev, finalista en el torneo en Austria.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 11.340 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.500 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 6.160 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.685 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 4.580 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 3.935 (+1)

7° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.820 (-1)

8° Lorenzo Musetti (Italia) 3.685 (0)

9° Casper Ruud (Noruega) 3.235 (+2)

10° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.195 (+2)

RANKING DE LOS CHILENOS

82° Alejandro Tabilo 746 (-7)

105° Cristian Garin 614 (+2)

113° Nicolás Jarry 551 (-1)

117° Tomás Barrios 537 (+1)

279° Matías Soto 196 (0)

806° Daniel Núñez 31 (+3)

883° Benjamín Torrealba 23 (+11)

940° Nicolás Villalón 19 (+6)

972° Diego Fernández 17 (+3)

