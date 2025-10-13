Actualización ranking ATP: Cristian Garin avanzó 17 lugares

Terminó el Masters 1000 de Shanghái y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios positivos para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo se mantuvo como número uno del país. "Jano" subió un puesto para ubicarse en el casillero 73 del escalafón mundial.

En tanto, Cristian Garin dio un gran salto y con el título en el Challenger de Antofagasta avanzó 17 lugares para situarse 108 y desplazó a Nicolás Jarry como segunda raqueta nacional.

Por su lado, el "Príncipe" descendió dos peldaños y quedó 109°.

Tomás Barrios también tuvo un gran ascenso, pues con el título en el Challenger de Cali escaló 18 posiciones para ubicarse 119 y meterse en la lucha por el 2 del país.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz continúa en la cima, mientras que el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 11.340 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.000 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.930 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.645 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 4.580 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.100 (0)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.935 (0)

8° Lorenzo Musetti (Italia) 3.645 (+1)

9° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.590 (-1)

10° Karen Khachanov (Rusia) 3.190 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

73° Alejandro Tabilo 826 (+1)

108° Cristian Garin 579 (+17)

107° Nicolás Jarry 576 (+4)

119° Tomás Barrios 539 (+18)

280° Matías Soto 194 (+6)

803° Daniel Núñez 31 (-1)

895° Benjamín Torrealba 22 (+25)

959° Nicolás Villalón 18 (-16)

