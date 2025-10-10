Accionistas de Blanco y Negro rechazaron por tercera vez los estados financieros de 2024

Nuevo golpe para la gestión de Aníbal Mosa en Blanco y Negro. Es que en la junta extraordinaria de accionistas de este viernes, se rechazaron por tercera vez los balances de los estados financieros del 2024.

En la sesión de la mañana de este viernes se presentó el documento de la Comisión del Mercado Financiero que descartó las irregularidades contables que se acusaron en las anteriores votaciones respecto al contrato con la productora DG Medios por el uso del estadio Monumental para conciertos, además de leerse el informe de la auditoría independiente.

Tras la lectura de los escritos, finalmente el 50,05% de los accionistas se inclinó por un nuevo rechazo, mientras que un 39,49% aprobó los documentos y el 10,35% votó en blanco. Las abstenciones fueron del 0,10.

De esta manera, según el documento de la CMF, "resulta necesario proceder a una nueva votación hasta que los accionistas logren alcanzar acuerdo en algún sentido". Eso sí, la concesionaria que administra a Colo-Colo tendrá que realizar nuevas consultas al ente rector, debido a que a diferencia de las ocasiones anteriores, ahora el rechazo obtuvo mayoría absoluta.

Consignar que los sufragios para rechazar deben sustentarse en "observaciones específicas y fundadas" que sean "diferentes de lo planteado en las juntas de accionistas realizadas el 28 de abril y 27 de junio de 2025".

PURANOTICIA