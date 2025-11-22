Accionar de dos jugadores podría ayudar a Colo Colo en su apelación al TAS

En el año de su centenario, Colo Colo recibió un drástico castigo internacional: cinco partidos de local a puertas cerradas y otros cinco sin sus hinchas en condición de visitante, además de una multa de 80 mil dólares.

Ello debido a los hechos acontecidos el 10 de abril en el partido frente a Fortaleza por la Copa Libertadores donde dos hinchas fallecieron en las afueras del Estadio Monumental, lo que provocó que, en el complemento del partido, barristas ingresaran al campo de juego obligando a cancelar el encuentro ante los brasileños.

La dirigencia de Blanco y Negro decidió apelar a la sanción impuesta por la Conmebol y por ello presentó el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Y los albos ya presentaron sus descargos.

Según trascendió, el gerente deportivo de los albos, Alejandro Paul; el abogado Jorge Carrasco y dos jugadores que podrían ser clave -Emiliano Amor y Esteban Pavez- se presentaron ante el TAS en su sede en Lima.

¿Por qué estuvieron los jugadores?

Y es que ambos futbolistas intervinieron para evitar el avance de los barristas que irrumpieron en el campo de juego.

Emiliano Amor fue el primero en reaccionar y se interpuso entre los fanáticos y los jugadores de Fortaleza que corrieron rápidamente hacia la zona de Camarines.

Pavez, en tanto, llegó a apoyar el accionar de su compañero.

Ese accionar fue presentado como un evidente deseo de Colo Colo por evitar que los barristas se involucraran con los brasileños, quienes corrieron rápidamente al sector de vestuarios.

