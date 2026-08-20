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AC Barnechea disputará un amistoso ante Nueva Zelanda durante la fecha FIFA de septiembre

AC Barnechea disputará un amistoso ante Nueva Zelanda durante la fecha FIFA de septiembre

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El conjunto "huaicochero" enfrentará al combinado oceánico en un duelo de fútbol joven en el complejo Raúl Labbé, pese a no disputar torneos oficiales desde su desafiliación.

AC Barnechea disputará un amistoso ante Nueva Zelanda durante la fecha FIFA de septiembre
Jueves 20 de agosto de 2026 13:26
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Chile tendrá próximamente una visita de lujo con una selección que disputó el Mundial 2026 desarrollado en Norteamérica.

Se trata de Nueva Zelanda, luego de que AC Barnechea anunciara que disputará un amistoso de fútbol joven con el combinado oceánico durante la fecha FIFA de septiembre.

El cotejo, que todavía no tiene día y hora definida (se debería anunciar pronto), se jugará en el complejo Raúl Labbé, en Lo Barnechea.

Entre las figuras de Nueva Zelanda se encuentran Tim Payne, quien se viralizó en la cita planetaria y fichó en Olimpia de Paraguay, y Chris Wood.

Consignar que Barnechea no disputa torneos oficiales desde 2025, debido a problemas financieros que provocaron su desafiliación del fútbol chileno.

Por esto, el conjunto "huaicochero" no tiene actualmente un plantel profesional y entrena solamente con categorías que van desde la Sub-12 hasta la Proyección.

(Imágenes: @a.c.barnechea, Comunicaciones AC Barnechea (Archivo))

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