"Abre el brazo": ANFP libera audio del VAR en penal cobrado a Arturo Vidal en el Superclásico

EL triunfo de Colo-Colo en el Superclásico ante Universidad de Chile disputado en el Estadio Nacional no solamente estuvo marcado por el obsceno gesto de Javier Correa a la barra de los azules. También hubo polémica por el penal de Arturo Vidal que terminó en el empate parcial de Charles Aránguiz.

En las últimas horas, la ANFP liberó los audios para explicar el cobro del juez Juan Lara a favor de lso estudiantiles que significó los reclamos del "King" y todo el "Cacique".

"El VAR al tratarse de un desvió dentro del área penal debe chequear la trayectoria por diferentes cámaras, donde se detecta claramente que desvía el balón con el brazo derecho, con amplitud de volumen y sugiere al arbitro y la revisión en campo", explicaron.

En el audio se escucha que el réferi advierte: "Revisen donde le pegó a Arturo, puede ser el brazo, me parece que le pega en el brazo pero pegado en el cuerpo, Garay".

Garay, el encargado de revisar, responde: "El jugador gira su brazo y le termina pegando con el codo. Está en una posición, gira y abre el brazo, no es zona permitida".

Entonce, Lara fue al VAR y Garay le dijo: "La mano está en posición anti natural abre el codo".

Por último, el árbitro observó la imagen y decide: "Abre el brazo, voy con penal. ¿Está dentro del área? Amplía el volumen bloqueando un remate al arco".

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