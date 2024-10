Abogado y director de Azul Azul defiende reclamo de la U contra Colo-Colo: "Cumplir las reglas no es ganar por secretaría, es ganar"

Los representantes de Universidad de Chile y Colo-Colo se presentaron ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la denuncia que consignó el árbitro Héctor Jona sobre un posible desacato del técnico del "Cacique", Jorge Almirón, durante su suspensión en el pasado duelo frente a Huachipato.

Uno de los representantes de Azul Azul fue el abogado y director de la concesionaria, José Ramón Correa, quien aseguró que las pruebas que mostraron ante el organismo son "contundentes".

"Fue una audiencia de contestación y prueba, ambas partes pudimos formular nuestras observaciones. La causa está en manos del Tribunal de Disciplina. Si no estuviéramos confiados, no habríamos presentado la denuncia, a raíz de la denuncia que hicieron los árbitros. Está la hipótesis de que cuando un entrenador está suspendido, no puede haber equipos electrónicos adentro. Creemos que las pruebas son contundentes", expresó el jurista.

"El próximo martes, ambas partes tendremos tiempo para hacer observaciones a las pruebas (...) Depende del Tribunal, el próximo martes vence el plazo para que se formulen observaciones a la prueba", añadió.

Además, defendió el derecho de la U a reclamar por sanciones contra el elenco albo y cuestionó que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, haya lamentado la chance de que el título del Campeonato Nacional se resuelva por secretaría: "No quiero polemizar, pero no puedo estar más en desacuerdo. Este torneo se va a ganar por una tremenda campaña en la cancha, con dos equipos que están liderando muy de lejos. Quiero ser claro. Cumplir las reglas no es ganar por secretaría, es ganar. Ganar los torneos se hace cumpliendo la totalidad de las normas".

"A los jugadores se les ha pedido que se enfoquen en jugar, que no se distraigan con estas discusiones", concluyó José Ramón Correa.

