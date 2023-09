Abogado de Byron Castillo advierte a la ANFP: "Si anulan la sanción, habrá una acción contra Chile"

Pasan los meses y la figura de Byron Castillo sigue penando en los pasillos de la ANFP, a pesar del claro pronunciamiento del TAS que sancionó a la selección de Ecuador con la resta de tres puntos para las presentes Clasificatorias, por la alineación indebida del lateral.

Es que ahora, a pocos días de conocerse el dictamen de la Corte Suprema de Suiza que ratificó el fallo ante la "Tricolor", el abogado del futbolista, Andrés Holguín aseguró que todavía es posible pedir la nulidad.

"¿Hay méritos para que se declare la nulidad? Sí. Pero es complicado porque siempre se trata de proteger la validad de los tribunales", partió señalando el jurista, en diálogo con radio Mundo Deportivo FM.

El letrado reveló que "hemos abierto un compás de espera hasta que termine la demanda de nulidad que presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mientras eso no se solucione, no hay nada. Estamos en espera de ese fallo, esperando que se anule, para ahí presentar nuestra demanda. Si es que no ocurre, analizaremos si es que hay la posibilidad de acudir a DDHH".

Tras esto, Holguín lanzó una dura advertencia al ente rector del balompié criollo, subrayando que "si anulan la sanción, habrá una acción contra la Federación de Fútbol de Chile. Si no se anula, el fallo se mantiene, entonces ir contra esa Federación perderá su valor".

Sin embargo, el representante legal de Castillo puso paños fríos, puntualizando que "de todas formas es complicado (declarar la nulidad) porque siempre se trata de proteger la validad de los tribunales, y son contados con los dedos de la mano los casos en los que se da marcha atrás".

