Abogado de Aníbal Mosa confirma que apelará a la decisión de Fiscalía de dar por concluida la causa contra Carlos Cortés

Un duro e inesperado golpe recibió este miércoles Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro -concesionaria que administra a Colo-Colo-, luego de que Fiscalía diera por concluida la causa en contra de Carlos Cortés, acusado de haber agredido al dirigente en una reunión de directorio en marzo pasado.

Sin embargo, el mandamás del "Cacique" no se quedó de brazos cruzados y en conversación con radio Cooperativa, su abogado Samuel Donoso confirmó que recurrirán a la Corte de Apelaciones para revertir esta determinación.

El jurista aclaró que "acá hay un delito de lesiones menos graves, y en ese delito Carlos Cortés es el autor. Y en contra de eso, Carlos Cortés no se ha alzado, no ha apelado. Se ha conformado con eso y ha recurrido a una salida alternativa que es la suspensión condición del procedimiento, pero esa suspensión no está ejecutoriada por lo que, a diferencia de lo que dijeron esto no está terminado".

A raíz de esto mismo, el letrado informó que "nuestra parte apelará a la Corte de Apelaciones porque nos parece que las medidas que se adoptaron en esta suspensión no garantizan la seguridad de mi representado".

Donoso explicó además que "la segunda condición que también pedíamos es que, frente a esta violencia y para tener la seguridad de que nadie será agredido, se sometiera a un tratamiento sicológico o siquiátrico para el tratamiento de la ira. Nos parecía muy prudente, pero el tribunal no lo consideró así".

"La idea es que se establezca que no se pueda acercar a Aníbal Mosa, que es lo que asegura para alguien que fue agredido un grado de certeza que no lo agredirá otra vez. Y lo segundo, ya que estarán juntos en un directorio, se haga un tratamiento para asegurarse de que no ocurra nuevamente y no solo con Aníbal Mosa", complementó.

Por último, le bajó el perfil a las acusaciones que realizaron tanto Cortés como su defensa, quienes aseguraron que el timonel del cuadro popular recurrió a testigos falsos para sostener su versión.

Al respecto, Donoso aseguró que "es una estrategia riesgosa porque se va a acreditar que nadie ha mentido. Además hay un video donde muestra que Cortés se para, y da la vuelta a la mesa y se acerca a Aníbal Mosa, y no al revés, y los testigos después dicen que vieron cómo le pegó un golpe y le tiró una patada. A mi consideración es una querella que no tiene asidero".

