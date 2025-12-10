A pesar de renovación de Pellegrini con el Betis, directiva deja abierta su salida si decide asumir la Roja

Fue hace unos días que se acabó la incertidumbre sobre el futuro de Manuel Pellegrini. El técnico chileno renovó contrato con el Betis de España hasta 2027, por lo que se frustró, por ahora, la chance de verlo en la banca de la Selección chilena.

Sin embargo, las puertas de la Roja se mantienen abiertas, debido a que desde España aseguran que en el nuevo vínculo existe una cláusula en la cual el cuadro verdiblanco dejaría ir sin problemas al "Ingeniero" al combinado nacional.

El presidente del conjunto andaluz, Ángel Haro, se refirió a esta situación, al expresar: "Cuando Manuel entienda que su ciclo en el Betis ya acabó porque piensa irse a la Selección chilena o a cualquier otro proyecto, nos sentaremos con el mismo cariño que hemos tenido hasta ahora y lo resolveremos. Por tanto, no es tan relevante el hecho de tener ventanas de salida en el contrato".

"Estamos muy contentos con la renovación. Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas o favorables, nos sentaríamos y llegaríamos a un acuerdo pronto", añadió el timonel.

De momento, Pellegrini y el Betis se enfocan en el duelo de este jueves ante el Dinamo Zagreb, a las 14:45 horas, por la Europa League.

