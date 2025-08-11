A. Mineiro no pondrá trabas para liberar a Iván Román en caso de que sea citado para el Mundial sub-20

En las próximas semanas, Nicolás Córdova tendrá que oficializar la nómina de la Selección chilena sub-20 de cara al Mundial de la categoría que se realizará entre septiembre y octubre de este año en nuestro país.

Una de las incertidumbres es si el director técnico nominará al defensa Iván Román, quien arrastra una suspensión de tres fechas del Sudamericano de la categoría. En caso de ser citado, no podrá disputar la fase grupal con la Roja.

Independiente de ese tema, desde su club, Atlético Mineiro de Brasil, ya avisaron que no habrá problemas para liberar al zaguero en caso de que el exvolante lo nomine para la cita planetaria.

"Él va a jugar el sub-20, le vamos a desear buena suerte, porque se va a estar preparando bien para volver aún mejor de lo que ya está", expresó el DT del conjunto de Belo Horizonte, Cuca, ante la consulta de AS Chile en Brasil.

Consignar que Román no ha podido tener continuidad en Atlético Mineiro y no juega desde el 17 de julio, en la victoria sobre Atlético Bucaramanga por la Copa Sudamericana. De hecho, el domingo no vio acción en el empate ante Vasco da Gama, por la 19° fecha del Brasileirao.

