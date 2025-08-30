A lo grande: Sonya Keefe tuvo un debut soñado en la máxima categoría del fútbol de España

Un estreno por todo lo alto fue el que tuvo la seleccionada nacional Sonya Keefe en la Primera División de España, donde la chilena debutó con un doblete en el triunfo por 2-1 del Granada sobre Levante.

La delantera, quien arribó al cuadro andaluz tras ser la máxima goleadora de la segunda categoría hispana, abrió la cuenta con un potente cabezazo tras un centro de Ariadna Mingueza desde el córner (17').

La cosecha de la ex futbolista de Universidad de Chile fue destacada en redes sociales, ya que se transformó en la primera diana de la temporada 2025-26 del certamen ibérico.

Las locales emparejaron las cifras a través de Maria Gabaldón (23'). En el segundo tiempo la árbitra anuló una conquista de las dueñas de casa en el 58' y diez minutos más tarde, validó un penal para la visita que Keefe se encargó de capitalizar (73').

Granada volverá a la cancha el próximo domingo para recibir al Levante Badalona.

