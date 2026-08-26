¡A la gran final! Las mellizas Melita y Antonia Abraham van por una medalla inédita en el Mundial de Remo

Brillante jornada vivieron este miércoles las remeras chilenas Melita y Antonia Abraham, luego de asegurar su clasificación a la final del Campeonato Mundial de Remo, en la categoría adulta, que se desarrolla en Ámsterdam, Países Bajos.

Las deportistas nacionales finalizaron en el segundo lugar de su serie de semifinales, tras superar de manera emocionante a la tripulación de Italia en los metros finales de la competencia, resultado que les permitió sellar su paso a la definición por las medallas.

De esta manera, las mellizas Abraham clasificaron por segunda vez a una final de un Mundial adulto y tendrán una nueva oportunidad de hacer historia para el deporte chileno.

Ahora, las remeras nacionales buscarán superar el quinto lugar conseguido en la edición de 2023 y, al mismo tiempo, irán por un objetivo inédito: conseguir la primera medalla mundialista para Chile en esta categoría.

La definición por el podio del Campeonato Mundial de Remo se disputará este viernes 28 de agosto, a partir de las 10:28 horas, instancia en la que Melita y Antonia Abraham buscarán cerrar su participación en Ámsterdam con un histórico resultado para el remo nacional.

PURANOTICIA