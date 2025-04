A. Fernández Vial no podrá jugar en el torneo de Tercera y D. Iberia se bajó por decisión de sus nuevos controladores

El histórico club Arturo Fernández Vial recibió un duro golpe este jueves, luego de que se confirmara su exclusión para la temporada 2025 de los torneos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA).

Debido a los líos internos que se desataron luego de su descenso desde la Segunda División Profesional, con una pugna judicial entre la Sociedad Anónima y la Corporación del elenco aurinegro, desde ANFA habían fijado una cita por estos días para definir su presencia en sus torneos.

Sin embargo, Elías Vistoso, presidente de la Tercera División, aclaró que "no se hará la reunión, porque el directorio nacional concuerda que no es necesario ya que la decisión está tomada, que es que no puede jugar ni la SADP ni la Corporación. Por lo menos de nuestra parte esto es todo".

Pero el "Almirante" no es el único conjunto que estará sin competir este año, ya que a través de un comunicado, Deportes Iberia informó que no formarán parte de la Tercera B.

"Se ha producido un cambio de administración en Deportes Iberia SADP. La nueva administración, que asumió el control de la institución, ha decidido no participar en el Torneo ANFA Tercera B 2025", indicaron en un escrito compartido en redes sociales.

Desde el cuadro de Los Ángeles explicaron que "la nueva administración se encuentra en un proceso de ordenamiento administrativo y reestructuración, con el objetivo de asegurar la estabilidad y el futuro de la institución".

PURANOTICIA