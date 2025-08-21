19 hinchas de la "U" lesionados tras violentos incidentes en Argentina: uno en riesgo vital

19 personas resultaron con lesiones de diversa consideración producto de los graves incidentes registrados en el partido por Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en Avellaneda, Argentina, y que fue cancelado.

Durante el primer tiempo, barristas del equipo universitario destruyeron los baños del sector donde se ubicaban para comenzar a lanzarlos hacia la parcialidad trasandina. Luego continuaron haciendo lo propio con pirotecnia y bombas de estruendo.

Esto generó que el partido fuera suspendido inicialmente, retirándose los jugadores a los camarines. Momento seguido, los barristas del Rojo de Avellaneda subieron hasta la tribuna azul y comenzaron a agredir a los pocos hinchas que quedaban.

Producto de esto, 19 personas resultaron con lesiones, según dio a conocer Azul Azul. “Hay una persona que está entubada, que está en el quirófano y ese es el más grave de todos. Es el de caída de altura”, señaló Michael Clark, accionista mayoritario.

Asimismo, se reportaron 97 hinchas chilenos detenidos por desórdenes.

Si bien, en una primera instancia se llegó a hablar incluso de cuatro personas fallecidas, desde la concesionaria que administra a Universidad de Chile lo descartaron por el momento, aunque advirtieron que sí hay personas en estado de gravedad.

"Por lo que entendemos no hay fallecidos, al menos en estos 3 hospitales, que son los hospitales los cuales, en teoría, se llevaron a toda la gente que estaba grave”, dijo Clark, quien realizó un recorrido por tres centros asistenciales de Buenos Aires.

Hospital Fiorito de Avellaneda

Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura, riesgo vital, en cirugía.

Jaime Mora, cirugía por fractura.

Pablo Mora, politraumatismo.

Brayan Martínez, apuñalado.

Ignacio Castro, sutura en la cabeza.

Diego Trujillo, politraumatismo.

Sebastián Aliste, politraumatismo.

Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu, politraumatismo.

Carlos Mesa, politraumatismo.

Román Silva, politraumatismo.

Victoria Neira, politraumatismo.

Hospital Wilde

Joaquín Vaina, politraumatismo.

Rubén Torres, politraumatismo.

José Acuiada, politraumatismo.

Patricio Valenzuela, politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos, traumatismo de cráneo (en observación).

Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo

Renato Urbina, traumatismo de cráneo.

PURANOTICIA