16 equipos y 200 jugadores darán vida al Seven Juvenil de Rugby en Reñaca

Cerca de 200 deportistas, de 16 instituciones, llegarán hasta Viña del Mar para participar de la 23ª versión del Seven Juvenil The Mackay, a desarrollarse en dependencias de este establecimiento educacional ubicado en la localidad de Reñaca.

Se trata del torneo que pone fin a la etapa formativa de los jugadores, quienes ahora deberán dar el salto al rugby adulto y, en algunos casos, incluso a los seleccionados.

El torneo contará con todos los campeones de las 22 ediciones anteriores, sumados al The Mackay School, en su condición de locales.

Los 16 clubes que dirán presente en la cita son COBS (actual campeón), Universidad Católica, Old Boys, Saint John’s, Alumni, Sporting RC, Saint George’s, Old Reds, All Brads, Stade Francais, Prince of Wales Country Club, Los Troncos, Rucamamanque, Lagartos, Invitación 7s y los locales.

Cabe hacer presente que el campeonato se disputará los días 5 y 6 de enero de 2024.

La transmisión del torneo será a través de la plataforma Rugbiers, tal como ha ocurrido durante las últimas cinco ediciones, siendo la de este año la que registró una audiencia de 150 mil espectadores vía streaming.

