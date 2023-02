Denuncian que colegio de Pudahuel ha sufrido 10 robos en lo que va del año

Vecinos y apoderados denunciaron que de la Escuela Monseñor Carlos Oviedo, ubicada en la comuna de Pudahuel. región Metropolitana, ha sufrido 10 robos en lo que va del año 2023.

Cansados y preocupados por la situación, los vecinos y apoderados manifestaron preocupación por la seguridad en el establecimiento a poco de que se retomen las clases en marzo.

Solo en febrero han entrado a robar en siete oportunidades, dentro de los artículos sustraídos por los asaltantes, se encuentran computadores, útiles escolares y hasta cortinas del colegio. Por esta razón le piden ayuda a las autoridades para que se hagan presente en la comuna, ya que según afirman existe un abandono de parte del municipio.

Al respecto, en conversación con Meganoticias, Ignacio Fredes, presidente de la junta de vecinos del sector, expresó que " esto es grave y muy preocupante. Es una pena que le roben a los niños del sector. Sabemos que se han llevado un monto equivalente a 10 millones de pesos".

"Basta de destrucción, de robos. Nos roban a nuestros niños. Además, en el colegio hay destrucción, porque se rompieron mueble y otras cosas", sumó.

Por su parte, Luz López, presidenta del centro de padres del colegio, en conversación con Chilevisión Noticias, señaló que "prácticamente aquí llamamos a la televisión para que nos escuche, necesitamos seguridad en nuestro colegio, lamentablemente aquí no se está haciendo nada, ya lo han robado todo, los niños están inseguros, las mamas están preocupadas".

Y agregó que "Se han robado todo y esto no es de ahora, el cansancio nos ganó, se ha hablado el tema y no hemos sido escuchados. No sabemos de qué manera va a empezar, van a haber seguramente reuniones para que veamos el tema de la seguridad".

Además, la apoderada comentó que los jardines que están cerca del sector también han sufrido robos.

En esta línea, Ignacio Fredes expresó que "Carabineros no da abasto, dice que te va a agendar el procedimiento, llegan cuatro, cinco horas después de ocurrido el robo, solo vienen a ver que se robaron y se van".

"Si le roban al colegio le roban a los niños, después no tienen para estudiar", sostuvo el presidente de la junta de vecinos.

"Le hacemos el llamado a la subsecretaria de prevención del delito, al Gobierno a la Municipalidad, a que se haga participe de esto, que nos apoye, que no nos deje a un lado", acotó.

