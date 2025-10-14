Daniella Campos remece El Internado con impactante confesión sobre su hermana Denisse: "Haber sido gemela es el peor castigo de mi vida"

Un tenso y emotivo momento marcó el estreno de “El Internado”. Daniella Campos dejó a todos impactados al revelar frente a las cámaras el profundo quiebre con su hermana gemela, Denisse, con quien no mantiene contacto desde hace más de veinte años.

Sin filtros, la periodista abrió su corazón durante una conversación con Fernando Solabarrieta, relatando la distancia familiar que ha marcado gran parte de su vida. Su sincera confesión generó sorpresa entre sus compañeros y encendió el debate en redes sociales por la compleja relación entre las hermanas Campos.

Tras ser consultada por el periodista si su hermana estaba viviendo en el norte de nuestro país, Daniella contestó: "No sé dónde vive, pero no está en el norte, está en Santiago".

Luego, en relación al tiempo que llevan sin contacto, Campos dijo: "Hace más de 25 años, sacaba la cuenta y no sé si son 20 o 25 años, pero son muchos años...".



Bajo esta misma línea, Fernando la aconsejó: "Trata de reconciliarte en algún momento...".

"Pero si no estamos peleadas", le respondió Campos.

Finalmente, la exmodelo explicó que el quiebre con su hermana va más allá de una disputa familiar. Según confesó, la verdadera causa detrás del distanciamiento tiene que ver con un proceso personal ligado a su búsqueda de identidad.

"Para mí, haber sido gemela es el peor castigo de mi vida", señaló Daniella.

Además, compartió una profunda reflexión respecto a su deseo de ser vista como una persona independiente. “No por ella, lo digo porque todos nacen con el derecho de la individualidad y yo me lo tuve que ganar, y eso es súper heavy”, expresó la exmodelo.

Luego, ejemplificó: "Conocí un papá que tiene gemelos chicos y le pedí que no los vista iguales... son personas distintas".

