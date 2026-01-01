Con mensaje familiar, Boric da la bienvenida al 2026 junto a su hija Violeta

Con un mensaje cargado de cercanía y tono familiar, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio la bienvenida al año 2026 a través de sus redes sociales, compartiendo un momento íntimo junto a su hija Violeta.

El Mandatario utilizó su cuenta de Instagram para publicar dos imágenes en las que aparece acompañado por la menor. En uno de los registros también se observa a su pareja, Paula Carrasco, basquetbolista y química ambiental, conformando una escena familiar que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Junto a las fotografías, el Jefe de Estado escribió un mensaje dedicado al inicio del nuevo año. “Los Boric Carrasco les deseamos que el 2026 esté lleno de curiosidad, sorpresas y cosas exquisitas, como las primeras comidas de la Violeta”, expresó en la publicación.

El saludo fue interpretado como una señal de cercanía y humanidad, alejándose del tono institucional habitual y mostrando una faceta más personal del Presidente, quien en diversas ocasiones ha optado por compartir aspectos de su vida familiar a través de redes sociales.

Finalmente, Boric complementó su mensaje con una breve frase de agradecimiento hacia quienes reaccionaron a la publicación. “Gracias por tanto cariño”, escribió, cerrando un saludo que marcó el inicio del año con un gesto sencillo y emotivo.

