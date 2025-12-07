Colo Colo se juega sus últimas opciones de llegar a la Copa Sudamericana

Colo Colo cerrará su centenario con deudas importantes en el plano masculino: sin títulos y con la incertidumbre de no asegurar participación en torneos internacionales para la próxima temporada. Mientras el equipo femenino celebró el campeonato nacional este sábado, la escuadra masculina enfrenta un escenario complejo en la Liga de Primera División.

Los albos se ubican en octavo lugar con 44 puntos, fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Cobresal, séptimo, suma 47 unidades. Por lo tanto, las posibilidades de Colo Colo dependen no solo de su propio rendimiento, sino también del resultado del equipo minero.

La fórmula es clara, aunque exigente: una victoria ante Audax Italiano en el Estadio Monumental, combinada con una derrota de Cobresal frente a Ñublense en Chillán, permitiría a Colo Colo igualar en puntaje con los mineros y superarles gracias a una mejor diferencia de goles (+11 contra +5).

El partido de esta tarde a las 18:00 horas se convierte en una final no oficial para el elenco albo, que busca cerrar su año centenario con la posibilidad de disputar un torneo internacional y mitigar, aunque sea parcialmente, un 2025 sin títulos en el ámbito masculino.

