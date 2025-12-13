Central nuclear de Zaporiyia queda nuevamente sin energía tras ataques en su entorno

La central nuclear de Zaporiyia, ubicada en territorio ucraniano pero bajo control ruso, quedó nuevamente sin suministro eléctrico externo tras los ataques registrados durante la noche en sus alrededores, confirmó este sábado el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Según informó la agencia de Naciones Unidas, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura que sostiene el funcionamiento de la planta, la cual ha sufrido al menos doce interrupciones eléctricas desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, evitó atribuir responsabilidades, pero señaló que la pérdida de energía se produjo como consecuencia de una operación militar a gran escala que afectó a la red eléctrica que abastece a la instalación nuclear.

En ese contexto, Grossi reiteró el llamado a ejercer moderación militar para evitar un eventual accidente nuclear, en momentos en que Rusia lanzó un ataque masivo con más de 400 drones en varias regiones de Ucrania, operación que Moscú afirmó estaba dirigida contra infraestructura de apoyo al Ejército ucraniano.

