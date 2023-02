Canciller Antonia Urrejola: "Es un derecho laboral de todos de poder descansar"

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, volvió a defenderse de las críticas que recibió por tomarse sus vacaciones en medio de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país.

Aunque se esperaba que la secretaria de Estado retomase sus funciones hoy lunes, terminó adelantando el término de su feriado legal el domingo para recibir la llegada de 144 brigadistas de Portugal para el combate de la catástrofe.

Ese día, Urrejola acusó que "la Cancillería tiene un equipo profesional que ha enfrentado otras emergencias (..) Estuvimos en contacto permanente y estuvimos trabajando todos los días, yo haciendo las gestiones que había que hacer, como hablar -por ejemplo- con mis colegas cancilleres”.

La canciller profundizó sus declaraciones este lunes. En declaraciones a Radio Cooperativa, apuntó a una "intencionalidad política" y señaló que si bien "las críticas son a mi persona", advirtió que "al hacerlas están criticando a la Cancillería y me parece hasta una falta de respeto por el trabajo que han hecho los funcionarios (...) que ha sido impecable".

Luego advirtió que "hay muchos ministros que están de vacaciones y me parece que es un derecho laboral de todos de poder descansar. Existen equipos, funcionarios públicos, que hacen su trabajo. (...) Los ministros nunca estamos completamente de vacaciones, estamos siempre en contacto, quiero recalcar eso a propósito de estas críticas que me parecen injustas e improcedentes”.

"A nosotros nos tienen que evaluar de acuerdo a los hechos concretos y la gestión que hemos hecho, y más allá de los errores que se cometen en toda gestión, me parece que los resultados del año pasado dan cuenta de que hemos avanzado en materia de política exterior”, sentenció al respecto.

Por otro lado, la titular de RR.EE. volvió a abordar la polémica filtración del audio de la conversación privada que sostuvo con su equipo tras los reparos del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga.

"Lo del audio sin duda fue un episodio complejo y doloroso. Lo que se filtró fue una conversación privada del equipo, no una reunión, y, sin desmerecer la gravedad de la filtración de un audio, me centro en la gravedad de que se grabe sin mi autorización. Y por un error, porque estoy seguro de que fue un error humano, no califico las intenciones, ese audio es enviado por error en vez de un audio que yo había hecho respecto a la reunión de la Celac", consignó.

