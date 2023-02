Camilo Escalona defiende la decisión del PS: “Le da gobernabilidad al Presidente”

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, defendió la decisión de su partido de pactar con Apruebo Dignidad para ir en la misma lista para la elección de los consejeros constituyentes.

“A mí me parece bien lo que ha pasado. El escenario estaba muy frío. Y lo que está en discusión no es algo menor, así que a mí no me parece mal que los partidos hayan despertado. Nosotros hemos mantenido siempre el interés, pero los últimos días las definiciones en curso han llevado a una intensificación de reuniones, intercambio de opiniones, debates. Eso me parece muy interesante, porque no se escribe una Constitución a cada rato”, señaló el exsenador en una entrevista a El Mercurio.

Sin embargo, indicó que esta decisión no puede ser considerada una victoria para él, “porque mi propuesta siempre incluyó al PPD y al Partido Radical. Entonces no es un resultado en un 100%. Lo fundamental es que este es un entendimiento que entrega gobernabilidad al Presidente Boric. La señal al país de que el socialismo está en el núcleo de las decisiones del Presidente y no lo acompañara en su solicitud de hacer una lista en que nos encontremos con las fuerzas que originalmente lo apoyaron, hubiera sido una señal no solamente de descortesía, sino que profundamente negativa. No veo razones hoy día para fomentar el anticomunismo en Chile”.

“Era bien difícil conseguir el objetivo y se despertaron fuerzas inesperadamente hostiles al propósito unitario” sostuvo Escalona, agregando que “yo no pensé que la resistencia a la lista única iba a alcanzar tanta dureza en el PPD y el PR”.

Explicó que al interior del partido “el debate fue intenso, sí. Fue un momento áspero, pero en el socialismo siempre ha sido así. Hubo un momento de mucha pasión y lo superamos. No logramos que el PPD y el PR nos acompañaran eso queda pendiente”.

Al ser consultado si cree que el PPD y el PR puedan cambiar de opción, respondió que “los veo muy decididos porque tienen hasta el nombre del pacto que van a hacer. Tienen bastante más avanzado que nosotros. Ellos venían trabajando en eso hace rato. Pero está bien, es la decisión que ellos tomaron. Nosotros esperábamos otra cosa”.

Escalona aseguró que Socialismo Democrático “no se ha terminado, depende cómo se dé la campaña. Yo confío en que la madurez no va a llegar a ese punto... Todas las cosas cambian. Nosotros hemos evolucionado en el curso de los últimos años, los otros partidos también. No se puede saber qué es lo que va a pasar Nosotros aspiramos a que el entendimiento con el PPD y con el PR no se rompa de manera definitiva”.

