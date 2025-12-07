Caballo muere durante peregrinación a Lo Vásquez en Curacaví

El hecho ocurrió en Avenida O’Higgins, a la altura del sector Valle Verde, donde vecinos que transitaban por la zona advirtieron que el animal se desplomó en la vía pública. Ante la situación, los residentes alertaron a Carabineros, quienes acudieron rápidamente para verificar lo ocurrido.

Una vez en el lugar, personal policial confirmó el fallecimiento del caballo e inició las acciones correspondientes para resguardar el sitio y recabar los primeros antecedentes. Hasta el momento no se han esclarecido las causas exactas de la muerte, aunque se investigan posibles factores asociados al esfuerzo físico o a condiciones del trayecto.

El hecho generó preocupación entre vecinos y peregrinos, reavivando el debate sobre el uso de animales en actividades de larga distancia y alto desgaste, especialmente en eventos multitudinarios como la peregrinación a Lo Vásquez. Autoridades locales evalúan medidas para reforzar el control y la protección animal durante estas jornadas.

PURANOTICIA