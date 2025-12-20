Bryan Cortés tendría definido su futuro y partiría al fútbol mexicano

Bryan Cortés tendría ya definido su próximo destino deportivo y todo indica que no continuará en Colo Colo durante la temporada 2026. Pese a haber renovado contrato con el conjunto albo este año, el arquero iquiqueño no logró consolidarse como una alternativa estable en el primer equipo.

A mediados de temporada, Cortés fue cedido a préstamo a Peñarol, donde tuvo un rendimiento positivo, siendo titular y campeón en el fútbol uruguayo. Sin embargo, el club carbonero optó por no ejecutar la opción de compra fijada en 1,2 millones de dólares, por lo que el guardameta debía regresar al Monumental.

No obstante, su retorno a Colo Colo no se concretaría. Según información de prensa, el entrenador Fernando Ortiz no tendría considerado al arquero para el próximo ciclo, lo que llevó a la dirigencia de Blanco y Negro a buscar una nueva salida en calidad de préstamo.

En ese escenario, Puebla de México aparece como el principal interesado en quedarse con los servicios del portero chileno. La fórmula sería similar a la anterior: un préstamo con opción de compra, que permitiría al club mexicano evaluar su rendimiento antes de una eventual adquisición definitiva.

De acuerdo a los trascendidos, el acuerdo estaría bien encaminado y solo faltarían detalles administrativos y las firmas correspondientes para oficializar la operación. De concretarse, Cortés sumaría su segunda experiencia internacional consecutiva y tendría una nueva oportunidad de continuidad en el fútbol extranjero.

