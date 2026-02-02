“Bienvenida a nuestro mundo, princesa”: Emilia Dides y Sammis Reyes anuncian el nacimiento de su primera hija

Emilia Dides y Sammis Reyes se convirtieron en padres por primera vez tras anunciar el nacimiento de su hija, Mía Ignacia Reyes Dides, ocurrido el viernes pasado. La noticia fue dada a conocer este sábado a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

“Bienvenida a nuestro mundo, princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas”, escribieron junto a las primeras fotografías familiares tomadas en una clínica, imágenes que rápidamente generaron una masiva reacción entre sus seguidores.

El anuncio marcó el cierre de un embarazo que no estuvo exento de dificultades. Hace dos semanas, la propia Dides reveló que debió acudir a un centro de salud tras presentar fuertes contracciones con 34 semanas de gestación. En ese entonces, la modelo y artista contó que lograron estabilizar la situación y prolongar el embarazo, destacando que “la maternidad comienza antes del nacimiento”.

Previo al parto, la influencer también emocionó a sus seguidores al compartir un video en TikTok mostrando su avanzado embarazo, acompañado de mensajes de ánimo y buenos deseos por parte de su comunidad digital.

Si bien la publicación fue ampliamente celebrada, también generó debate por un detalle en una de las fotografías: Sammis Reyes aparece sin polera sosteniendo a su hija, lo que despertó comentarios divididos entre los usuarios.

Mientras algunos cuestionaron la imagen, otros salieron en defensa del deportista, explicando que se trataría de una práctica asociada al apego piel a piel, recomendada para fortalecer el vínculo temprano entre padres e hijos y favorecer el bienestar del recién nacido.

Pese a la controversia, la publicación supera los 650 mil “me gusta”, consolidando el anuncio como uno de los momentos más comentados del fin de semana en redes social

PURANOTICIA