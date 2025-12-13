Arce cumple prisión preventiva en aislamiento y bajo régimen sin privilegios

El expresidente boliviano Luis Arce pasó su primera noche en el penal de San Pedro, en La Paz, bajo condiciones de aislamiento preventivo, luego de que un juez ordenara cinco meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por el presunto desvío de capitales del Fondo Indígena, hechos que se remontan a su etapa como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.

El director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan López, informó que el exmandatario fue sometido a evaluaciones médicas, psicológicas, legales y sociales, y que actualmente se encuentra estable. Según explicó, Arce fue ubicado en el sector denominado Posta, un espacio especialmente designado para garantizar su seguridad, donde se le aplican los protocolos regulares sin privilegios especiales.

López precisó que el aislamiento no es permanente, sino que responde a una medida preventiva adoptada durante las noches para resguardar su integridad física. Durante el día, en tanto, el expresidente recibe el trato correspondiente a cualquier interno, conforme a la normativa penitenciaria vigente. Asimismo, se confirmó que sus signos vitales son normales y que su estado de salud está bajo monitoreo constante.

Respecto a la condición oncológica mencionada por la defensa durante la audiencia cautelar, Régimen Penitenciario señaló que la patología requiere controles periódicos y que el recinto cuenta con personal médico para atender cualquier eventualidad. En paralelo, la defensa de Arce anunció que apelará la resolución judicial, insistiendo en que no existen antecedentes suficientes para justificar su permanencia en prisión preventiva.

