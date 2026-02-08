Alcaldesa de La Pintana confirma que superó con éxito un cáncer cervicouterino

a alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, confirmó que superó con éxito un cáncer cervicouterino, noticia que recibió recientemente y que calificó como profundamente emocionante. La autoridad comunal entregó su testimonio en una entrevista con el medio The Clinic, donde relató el complejo proceso de salud que enfrentó durante los últimos meses.

“Estoy contenta porque ayer me dijeron que no tengo cáncer. El tratamiento funcionó y eso me emociona y me da más certezas para lo que viene después”, señaló Pizarro. La alcaldesa fue diagnosticada en agosto del año pasado y desde entonces debió someterse a un intenso tratamiento médico, que incluyó quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y braquiterapia.

Durante ese período, la jefa comunal reconoció que vivió momentos muy difíciles, marcados por la incertidumbre y el dolor, lo que incluso la llevó a aislarse socialmente. “Uno no se puede proyectar, no puede planificar, vive con una incertidumbre permanente”, confesó, agregando que tras finalizar el tratamiento pudo retomar gradualmente sus actividades con ciertos resguardos.

Pizarro también hizo un llamado de alerta, señalando que no recomienda postergar consultas médicas, como ella misma lo hizo durante varios meses debido a compromisos laborales. “Viví con dolor cuatro meses sin ir al médico. Sabía que si iba, lo que tenía iba a ser una operación”, relató, enfatizando la importancia de priorizar la salud por sobre cualquier agenda.

Finalmente, explicó que decidió hacer público su diagnóstico tras la difusión de rumores y audios falsos en redes sociales, que incluso hablaban de un pronóstico fatal. En un escenario más alentador, la alcaldesa aseguró que le gustaría continuar al mando del municipio, pese a que este será su último periodo. “Amo lo que hago y siento que aún es necesario seguir gestionando cosas para La Pintana”, concluyó.

PURANOTICIA