Agenda promercado en Argentina abre expectativas positivas para la economía chilena

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, regresó desde Buenos Aires junto al Presidente electo José Antonio Kast, con una evaluación optimista sobre el escenario económico argentino y sus posibles efectos en Chile. En conversación con Estado Nacional de TVN, la dirigenta empresarial afirmó que Argentina representa un socio estratégico clave para el desarrollo regional.

Jiménez recordó que el país trasandino vivió por años un proceso de deterioro económico debido a malas políticas públicas, lo que derivó en altos niveles de pobreza comparables a los de Chile en la década de los noventa. No obstante, destacó que el actual contexto marca un punto de inflexión relevante para la región.

En ese sentido, valoró las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, resaltando el retorno a políticas promercado, incentivos a la inversión y disciplina fiscal, elementos que —a su juicio— generan un clima de oportunidades que también beneficia directamente a Chile.

La presidenta de la CPC sostuvo que la convergencia entre ambos países en materias como incentivos tributarios, control del gasto público y equilibrios fiscales podría abrir un escenario positivo, siempre que exista voluntad conjunta del sector público y privado. Además, destacó oportunidades concretas en interconexión eléctrica y desarrollo energético, así como en el ámbito minero, donde Chile posee una expertiz altamente consolidada.

Finalmente, Jiménez abordó el panorama interno, citando las proyecciones del Banco Central que anticipan un crecimiento en torno al 2,4% para este año, cifras que calificó como estables, aunque moderadas. En ese marco, llamó a reinstalar el crecimiento económico como un consenso transversal, recordando que entre 1990 y 2005 Chile creció en promedio un 5,1%, lo que permitió que más de ocho millones de personas salieran de la pobreza.

PURANOTICIA