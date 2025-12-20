Aeropuerto de Santiago inaugura nueva ruta directa con Montreal, Canadá

El Aeropuerto de Santiago incorporó una nueva conexión internacional directa con Canadá con el inicio de operaciones de la ruta Santiago–Montreal, operada por Air Canada. El servicio contará con tres frecuencias semanales durante la temporada estival y se extenderá hasta fines de febrero de 2026, marcando un nuevo avance en la conectividad aérea del país.

Se trata de un hito para la aviación nacional, ya que es la primera vez que se establece un vuelo regular directo entre Santiago y Montreal, fortaleciendo los vínculos entre Sudamérica y América del Norte. La operación se realizará en aeronaves Boeing 787 Dreamliner, reconocidas por su eficiencia y menor impacto ambiental.

Esta nueva ruta se suma al servicio regular Santiago–Toronto, que Air Canada mantiene de forma ininterrumpida desde 2003, consolidando así su presencia en el mercado chileno. Con esta expansión, la aerolínea alcanza su mayor operación histórica en el país, con un total de ocho frecuencias semanales hacia Canadá.

El gerente general de Aeropuerto Santiago, Nicolas Claude, destacó que la incorporación de Montreal amplía las rutas de largo alcance del terminal aéreo y consolida a la capital chilena como un punto estratégico para el turismo, el comercio y la inversión. Además, subrayó que la nueva conexión habilita un nodo relevante para viajes hacia Europa y Asia.

Con vuelos desde Montreal y Toronto hacia más de 200 destinos en Norteamérica, Europa, Asia y África, la nueva ruta refuerza el posicionamiento del Aeropuerto de Santiago como un hub regional clave, facilitando el tránsito internacional y fortaleciendo la integración aérea de Chile con los principales mercados globales.

