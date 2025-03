Presidente regional del FA por elecciones presidenciales: “Hay un apoyo mayoritario a la figura de Gonzalo Winter”

El pasado sábado 15 de marzo se realizó el Comité Central del Frente Amplio que tuvo lugar en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santiago, donde no consiguieron definir a un nombre como su candidato para las próximas elecciones presidenciales, pero aseguraron que mantienen la convicción de presentar una candidatura propia, situación que decidimos abordar en Puranoticia Matinal con el presidente en la región de Valparaíso del Frente Amplio, Sebastián Farfán.

Los nombres que más consiguieron apoyo eran dos: Tomás Vodanovic, quien finalmente declinó de la oportunidad, por su compromiso que adquirió con los vecinos de la comuna de Maipú, donde es alcalde, situación que dentro del partido, aseguró el presidente regional de la colectividad, comprenden.

Por otro lado, está la figura del diputado Gonzalo Winter, quien si bien no ha aparecido aún en ningún tipo de encuestas, no está descartada su eventual candidatura, como tampoco la de Jaime Bassa, del Gobernador de la región de Valparaíso Rodrigo Mundaca, ni de la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, pero de acuerdo a lo que dejó a entrever Farfán, el apoyo mayoritario sería para el parlamentario, quien recientemente se convirtió en padre, lo que aseguran sería el impedimento para tomar este desafío.

