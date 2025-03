Presidente regional del Colmed: “Con esta asfixia presupuestaria el Estado no nos deja cumplir con nuestra labor”

La rebaja presupuestaria establecida por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud (Minsal), que vio recortadas sus remesas en casi 16 mil millones de pesos ($15.968.000.000), en un ajuste que forma parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo ordenar las finanzas públicas, ha afectado a distintos recintos médicos a lo largo de todo el nuestro país, y unos de ellos es el Hospital Carlos Van Buren.

Este tema lo abordamos en Hora de Noticias Central con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Luis Ignacio de la Torre, el que fue bastante crítico con el Gobierno por la compleja situación que enfrentan los profesionales de la salud, quienes asegura no pueden desempeñar sus funciones.

“Una persona no puede estar desde diciembre hospitalizada esperando un insumo que no llega porque no hay plata, le estamos dañando la vida, le estamos afectando su capacidad para recuperarse, estamos dañando a toda su familia, a su entorno laboral, su entorno personal. Le estamos arruinando la vida”, aseguró el profesional por los largos timpos de espera que se manejan en los recintos, además fue enfático en señalar que “nosotros estamos para hacer lo contrario, y el Estado con esta asfixia presupuestaria no nos deja cumplir con nuestra labor, ni con nuestro juramento hipocrático, ese dolor daña a los equipos de salud, ese dolor de saber lo que hay que hacer y no poder hacerlo”.

“Lamentablemente vemos la desidia de la autoridad, un abandono del Estado manifestado en la falta de decisiones en la línea adecuada por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Vemos que el Gobierno se olvidó de las propuestas y promesas que hicieron cuando estaban en campaña. El presidente Boric dijo el año pasado que iba a reducir los tiempos de espera, lo que ya no ocurrió, estos han aumentado”, aseguró de la Torre.

“Les hablaban a los chilenos para prometerles una realidad que no existe, y que no tiene un respaldo presupuestario para que la podamos concretar. Y los que diariamente tienen que estar viendo el dolor y sufrimiento de la gente, los que se están llevando esa tremenda carga en sus hombros, son los trabajadores de la salud del sector público”, concluyó de forma tajante.

REVÍSALO ACÁ:

PURANOTICIA