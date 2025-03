Presidente del Colmed de Valparaíso destaca adelanto de campaña de vacunación: “Un esfuerzo preventivo al que hay que sumarse”

El Ministerio de Salud decidió adelantar y dar inicio a una nueva campaña de vacunación, con el objetivo de proteger a la población de los virus y bacterias que circulan durante el invierno. Desde el pasado 1 de marzo, la inmunización contempla vacunas contra la Influenza, el Covid-19 y el Coqueluche, priorizando a los grupos de mayor riesgo.

De esto conversamos en Puranoticia Matinal junto al presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Luis Ignacio de la Torre, quien destacó la medida tomada por el Ministerio de Salud, además de resaltar la importancia de la vacunación.

“Nosotros de alguna manera somos afortunados, ya que podemos ver lo que pasó en el hemisferio norte, y sacar conclusiones de lo que podría ocurrir en el hemisferio sur. En Estados Unidos el invierno que acaba de terminar tuvo una de las cifras récord de contagio del virus influenza, por lo que no tenemos por qué pensar que eso no sucedería en Chile si no tomamos las medidas a tiempo”, comenzó señalando el profesional de la salud.

“Felicito la medida de la ministra de Salud, de adelantar la campaña de vacunación, porque con esto lo que se pretende es alcanzar la inmunización de la población antes de la llegada de los virus respiratorios”, explicó de la Torre.

Además, hizo hincapié en que ya se ve una elevada circulación de rinovirus y del virus del Covid 19, incluso más alta que en otros meses de marzo de otros años, por lo que destacó el “esfuerzo preventivo al que hay que sumarse”.

REVÍSALO ACÁ:

PURANOTICIA