Encuesta Cadem: Matthei y Tohá pasarían a segunda vuelta; Kast y Kaiser empatan terceros

La última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que, si la elección presidencial se llevara a cabo el próximo domingo, Evelyn Matthei, con un 27% de apoyo, y Carolina Tohá serían las candidatas que avanzarían a una segunda vuelta. En tercer lugar, con un empate, aparecen José Antonio Kast con un 14% y Johannes Kaiser con un 13%. Más atrás figuran Franco Parisi con un 6%, Harold Mayne-Nicholls con un 3%, Ximena Rincón, Eduardo Artés y Francisco Undurraga con un 1% cada uno. Además, un 12% de los encuestados no sabe, no responde o señala que no votaría.

Este escenario lo analizamos en Puranoticia Matinal con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, quien sostuvo que “el hecho que partidos de izquierda potentes no sean capaces siquiera de confirmar un candidato, consolida el liderazgo más seguro, estable y conservador que viene representando Evelyn Matthei”.

Además, se refirió al escenario de la ex ministra del Interior Carolina Tohá, de la cual enfatizó en que “está concentrando el voto tradicional de centro izquierda, mientras que Johannes Kaiser está perdiendo el lustre de la novedad, no ha sido capaz de convertir su irrupción en las encuestas en un programa político, se está presentando más bien como un liderazgo taumatúrgico, mágico por su mera existencia, pero al no tener propuestas concretas, desciende un poco”.

REVÍSALO ACÁ:

PURANOTICIA