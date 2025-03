Directora del Servicio de Protección de la Niñez por abandonos en hospitales: “Aquí falla no solamente la madre, sino que una sociedad en conjunto”

Impacto ha causado la información de que serían 407 los recién nacidos que han sido abandonados por sus padres en hospitales públicos del país desde el año 2018 a la fecha, una situación que ha ido en aumento durante los últimos siete años.

Y es que, si entre 2018 y 2021 la cifra oscilaba entre los 43 y los 56 casos, el año 2023 se produjo un gran salto, pasando a 82 los bebés abandonados en centros asistenciales. El 2024, en tanto, se reportaron un total de 71 casos similares en el país, situación que en Hora de Noticias Central abordamos en conversación con Carla Oyarzún, Directora regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la región de Valparaíso.

“Esta es una noticia lamentablemente muy dolorosa, que nosotros vemos todos los días. Nosotros como institución podemos entrar a la vida del menor cuando el tribunal da cuenta de que existe una vulneración grave de derechos o está en situación de abandono”, comenzó relatando la autoridad, quien detalló que es “cuando el tribunal levanta la medida de protección entonces el servicio d protección especializada de la niñez toma contacto con los hospitales a través del programa Chile Crece Contigo, donde tenemos una comunicación bastante fluida para trabajar en conjunto los casos de abandono. En la región, el servicio de protección especializada hoy tiene vigente a 17 mil niños, niñas y jóvenes, entre ellos lactantes, lo que habla de una región muy maltratante con las niñeces dentro de nuestro territorio. Apenas nacen, apenas llegan a este mundo sufren una vulneración tan grave como es el abandono”.

Al ser consultada sobre los pasos a seguir luego de que son abandonados, detalló que es el tribunal quien determina la medida de protección. “Nosotros privilegiamos siempre que su acogimiento sea con una familia de acogida, para que así no tenga que pasar por una residencia. Cuando las personas se preguntan cómo poder ayudar, lo que pueden hacer es inscribirse como familia de acogida, para que así vayamos avanzando en una sociedad de acogimiento, y que nunca más un bebé tenga que pasar por una residencia de adopción”.

Sobre las causales del abandono, Oyarzún sostuvo que lo más relevante en esto es “la negligencia parental, y no solo orientado a las madres que abandonan, sino que padres y familias completas que no se hacen cargo”.

“Aquí falla no solamente la madre, sino que una sociedad en conjunto que no está haciendo de sostén para que esa familia o esa madre pueda criar de manera particular, cariñosa y amorosa”.

