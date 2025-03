Diputado Lagomarsino defiende trabajo de gerente de la reconstrucción del megaincendio que gana $7 millones mensuales pero “quizás no el sueldo”

Fue el 22 de febrero del año pasado cuando la ministra de Desarrollo Social y Familia, y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, informó el nombramiento de Patricio Coronado Rojo como gerente técnico para la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

De acuerdo a su perfil en LinkedIn tiene “más de 20 años de experiencia en el sector público”, pero pese a todos sus títulos y supuestas competencias, la reconstrucción sigue inconclusa, además, de acuerdo a la Ley de Transparencia, Coronado tiene un sueldo bruto de más de $7 millones.

En Puranoticia Matinal conversamos de este tema con el diputado Tomás Lagomarsino, quien además fue quien presidió la Comisión Especial Investigadora por el megaincendio de la Cámara de Diputadas y Diputados, él que entregó sus apreciaciones al respecto.

“En lo que a mi me a tocado ver a Patricio Coronado, yo he visto a una persona que tiene clara la película y que trata de coordinar servicios que les cuesta coordinarse, y que lamentablemente se ha dificultado el avance de la reconstrucción por los problemas de Serviu, por los problemas de la seremi de Bienes Nacionales, y porque muchos títulos de dominio no se han actualizado en mucho tiempo”, comenzó señalando, añadiendo que “en general lo que yo he visto es que está generando un rol de coordinación, de hecho yo le he pedido varias reuniones”.

Al ser consultado por el millonario sueldo que recibe mes a mes el administrador público de profesión, el parlamentario expuso que defiende “el trabajo de Patricio Coronado, quizás no el sueldo, pero yo he visto una persona que está presente”.

REVÍSALO ACÁ:

PURANOTICIA