Diputado de Rementería califica como “un acto de maldad de la diputada Concha” presentación de censura contra la Diputada Cariola

Por 72 votos en contra y 51 a favor, la sala de la Cámara de Diputados rechazó la censura presentada en contra de la presidenta de la mesa, Karol Cariola, quien llegó a la instancia con su hijo recién nacido en brazos.

Esta situación la abordamos en Hora de Noticias Central en conversación con el diputado por la región de Valparaíso Tomás de Rementería, quien además es pareja de la diputada Cariola, y padre de Borja.

En esta línea, el parlamentario quiso aclarar que su crítica va dirigida “para el actuar de un fiscal, de cómo se dieron las cosas, tanto en el fondo como en la forma, creo que hubo deficiencias importantes en cómo se trató esto. Pero yo lo que creo acá es que en general los fiscales del Ministerio Público hacen un buen trabajo”.

Además, recalcó que “acá no hay compromisos del área fiscal, no hay compromisos de la probidad pública, y creo que no hay pruebas suficientes ni siquiera para que se configure un delito. Creo que acá hay una situación muy particular que la practican casi todos los parlamentarios”.

“Creo que fue una situación que se pudo haber manejado de mucha mejor forma. No creo que sea una situación generalizada en el ministerio público, sino que el fiscal en especifico creo que no hizo bien su trabajo esta vez”, añadió de Rementería.

Al abordar la moción de censura que se votó este martes contra la presidenta de la cámara de diputadas y diputados, la cual salió rechazada, el parlamentario fue enfático en señalar que lo ve como “un acto casi de maldad de la diputada Concha”.

