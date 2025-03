Diputado Brito por denuncia de Nieto: asegura que administración de Sharp “asignó $1.700 millones a dedo a una empresa que no cumplía”

La denuncia presentada ante Fiscalía por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, en contra de la administración del exalcalde Jorge Sharp por "vicios e inconsistencias" detectadas en el proceso de evaluación y adjudicación del contrato de alumbrado público de la comuna porteña, por más de 1.700 millones de pesos, a la empresa Equans Mantenimiento y Montaje Eléctrico, ha desatado una fuerte disputa en la izquierda local, ya que cuenta con el respaldo del Frente Amplio.

Cabe mencionar que si bien el plazo de ejecución era de 12 meses, éste debió ser paralizado por las anomalías halladas, por lo que el recambio a tecnología LED de 5.108 luminarias tendrá que seguir esperando.

Bajo este contexto, en Puranoticia Matinal conversamos con el diputado por la región de Valparaíso de la tienda, el parlamentario Jorge Brito, quien nos entregó mayores detalles de la denuncia presentada.

El diputado aseguro estar “en la obligación de derivar a la justicia cuando vemos que hay antecedentes suficientes de que se puede haber cometido un delito”.

De acuerdo a sus dichos, el ex alcalde Jorge Sharp ha respondido a la acusación acusando “intereses electorales, pero no ha respondido por qué se le asignó 1.700 millones de pesos a dedo a una empresa que no cumplía con los requisitos mínimos para participar en la licitación, y que además, no entregó nada”.

